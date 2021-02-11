الوزير وزني بحث مع وفد رابطة الاساتذة المتفرغين في اللبنانية في رفضهم لتخفيض موازنة الجامعة واتجاه لتعليق الاضراب

بحث وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غازي وزني مع وفد من رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية برئاسة الدكتور يوسف ضاهر ورئيس مجلس المندوبين الدكتور أنطوان شربل في موضوع رفضهم لتخفيض موازنة الجامعة اللبنانية وعدم المس بمنح التعليم وصندوق التعاضد والمعاش التقاعدي.

وأبدى وزني تفهمه لمطالب الرابطة سيما أن المعاناة تطال جميع اللبنانيين، إن كان في القطاع العام أو الخاص.

وفي ختام الاجتماع، اتفق أعضاء الرابطة على عقد اجتماع اليوم مساء للبحث في قرار تعليق الإضراب.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام