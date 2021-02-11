الوزير وزني بحث مع وفد رابطة الاساتذة المتفرغين في اللبنانية في رفضهم لتخفيض موازنة الجامعة واتجاه لتعليق الاضراب – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2021 - 16:16

الوزير وزني بحث مع وفد رابطة الاساتذة المتفرغين في اللبنانية في رفضهم لتخفيض موازنة الجامعة واتجاه لتعليق الاضراب

منذ 38 mins 11 February، 2021
الوزير غازي وزني
لبنان

بحث وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غازي وزني مع وفد من رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية برئاسة الدكتور يوسف ضاهر ورئيس مجلس المندوبين الدكتور أنطوان شربل في موضوع رفضهم لتخفيض موازنة الجامعة اللبنانية وعدم المس بمنح التعليم وصندوق التعاضد والمعاش التقاعدي.
وأبدى وزني تفهمه لمطالب الرابطة سيما أن المعاناة تطال جميع اللبنانيين، إن كان في القطاع العام أو الخاص.
وفي ختام الاجتماع، اتفق أعضاء الرابطة على عقد اجتماع اليوم مساء للبحث في قرار تعليق الإضراب.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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