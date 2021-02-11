الصحة العالمية: اكتشاف طفرة كورونا “الجنوب أفريقية” في 19 دولة أوروبية

أفادت الخبيرة في الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية د. كاثرين سمولوود الخميس، أنه تم اكتشاف السلالة الجنوب أفريقية من فيروس “كوفيد-19” في 19 دولة أوروبية وأن هناك بالفعل حالات تفشي المرض. وقالت سمولوود، وهي خبيرة بأقسام الطوارئ في برنامج الطوارئ الصحية التابع للمنظمة، خلال إحاطة إعلامية “طبقاً لبيانات يوم أمس، أُكتشف فيروس “بي 1.351″ [سلالة جنوب أفريقيا لفيروس كورونا] في 19 دولة في المنطقة الأوروبية. وحتى الآن ، أبلغت العديد من الدول عن هذا النوع [أي سلالة من الفيروس] فيما يتعلق بالسفر الدولي. ومع ذلك ، في عدد من الحالات كانت هناك تقارير عن زيادة عدد حالات تفشي المرض … في المجتمعات”.

وأضافت “يجب أن نراقب بعناية جميع الأنواع، لأنه بمجرد أن يصبح النوع سائدًا ، يمكن أن يؤثر على منحنى الإصابات”. وجدير بالذكر أنه وفقاً لأحدث بيانات منظمة الصحة الدولية تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم 107 ملايين و435 ألف حالة، ويصل عدد الوفيات إلى 2357047 حالة.

المصدر: سبوتنيك