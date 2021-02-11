أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 11-02-2021

البناء

• قالت مصادر عسكرية إن جيش الاحتلال لا يزال يحلل أبعاد ومعاني الصاروخ الذي استهدف إحدى مسيّراته المتطورة فوق الساحل الجنوبي قبل أسابيع وطبيعة الرسالة التي تقف خلف إظهاره في الميدان للمرة الأولى وما إذا كان إيذاناً بمرحلة جديدة في رسم قواعد الاشتباك ولاحظت أن قصف سورية بعد ذلك تمّ من سماء الجولان المحتلّ وليس من الأجواء اللبنانية.

• قال مصدر روسي أمني إن موسكو تراقب المبادرات الأميركية تجاه وقف حرب اليمن من زاوية محدّدة وهي مدى ربطها بالسعي لتنفيذ تطلعات البنتاغون بشرعنة قاعدة عسكرية أميركية تمسك بمضيق باب المندب سواء تحت شعار مكافحة تنظيم القاعدة أو من خلال نظام فدرالي يضمّ المنطقة الاستراتيجية الى اقليم يتبع سياسياً للأميركي.

النهار

• في اطار اعادة الفاتيكان تنظيم الشؤون الكنسية وبعد عزل احد مطارنة الروم الكاثوليك الاسبوع الماضي، قبل البابا استقالة احد رؤساء الرهبانيات المارونية بعد الطلب اليه تقديمها

• تبدي جهات فلسطينية ولبنانية مخاوفها وقلقها من تدني خدمات الأونروا في المخيمات الفلسطينية، كاشفةً أنّ العجز تخطى النصف مليار دولار، وقد توقعت قيام المدير العام للمنظمة بزيارة بيروت في الايام المقبلة لمتابعة الاوضاع

• على رغم معاودة مسار التحقيق في جريمة انفجار المرفأ فان الموقوفين اعتباطا، ومنهم ضباط حذروا من نيترات الامونيوم وموظفون اداريون وسائقون لا مسؤولية على عاتقهم، لا يزالون الى اليوم من دون محاكمة ما يثير الريبة في العدالة الانتقائية

اللواء

• رئيس لجنة نيابية فاعلة يواجه إحراجات، بسبب تنظيراته إزاء مشروع وضع على الطاولة، بانتظار إعادة النظر فيه، قبل بحثه وإقراره..

• تدخلت جهات صديقة لدى عائلة مفجوعة، لإعادة النظر بالتوجه في ما خص مسار التحقيق والمرجعية القضائية التي يتعين أن تتولى هذه المهمة..

• يواجه لبنان، حسب معلومات أبلغت للمعنيين، وضعاً بالغ الصعوبة، أمنياً ومالياً، إذا اخفقت المحاولة الجارية لإخراج الملف الحكومي من “دائرة الجمود”!

الجمهورية

• تريّث مرجع سياسي عن اتخاذ أي موقف من حادث أمني خطير قبل أن تتبين الخيوط المتصلة بالجريمة.

• تقول مصادر مطلعة إنّ زيارة مسؤول عربي لبيروت غير محصورة بملف داخلي بل مرتبطة بالأوضاع الإقليمية والدولية.

• يشدّد أحد الأحزاب الإجراءات الأمنية في أحد المناطق حيث لوحظ انتشار أمني واسع على الطرقات لعناصر هذا الحزب.

المصدر: صحف