التحكم المروري:حادث تصادم بين مركبة ودراجة نارية على طريق عام #بعلبك #القاع الدولية محلة #اللبوة – نتج عنه قتيل – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2021 - 01:12

التحكم المروري:حادث تصادم بين مركبة ودراجة نارية على طريق عام #بعلبك #القاع الدولية محلة #اللبوة – نتج عنه قتيل

منذ 19 mins 11 February، 2021
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