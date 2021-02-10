الجيش اللبناني :خروقات جوية للعدو الإسرائيلي فوق الاجواء اللبنانية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 10 2021 - 22:48

الجيش اللبناني :خروقات جوية للعدو الإسرائيلي فوق الاجواء اللبنانية

منذ 5 mins 10 February، 2021
خرق جوي صهيوني
لبنان

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، البيان الآتي:”بتاريخ 10 /2 /2021 الساعة 10.45، خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا وصولاً حتى بلدة البترون، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 11,00 من فوق بلدة يارون.

وما بين الساعة 12.15 والساعة 19.10، تم تسجيل خرقين جويين معاديين من قبل طائرتي استطلاع تابعتين للعدو الإسرائيلي، تخللهما تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب والبقاع.

تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة