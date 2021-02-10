مسیرات انتصار الثورة الاسلامیة: شعب إيران سيذيق العدو الهزيمة وسيسرع بانهيار نظام الهيمنة

أكد البيان الختامي لمسيرات احياء الذكرى السنوية الـ42 لانتصار الثورة الاسلامية الاربعاء ان “الشعب الإيراني سيذيق العدو طعم الهزيمة مرة أخرى وسيسرع في انهيار ودمار نظام الهيمنة”.

وشدد البيان على “الاستعداد للمشاركة في ساحات الجهاد في سبيل الله بمجالات العلم والروحانية والاقتصاد والسياسة الخارجية ومحاربة الفساد وإقامة العدل والاستقلال ومواجهة أسلوب الحياة الغربي ونشر أسلوب الحياة الإسلامي كما في الماضي”.

وأشار البيان الى “مواصلة المثابرة الشاملة في مجالات العمل والخدمة المخلصة من أجل حل المشاكل والصعوبات المختلفة لشعب إيران الإسلامية”، وأكد ان “الشعب الإيراني سيهزم المؤامرة الأمريكية التي تهدف الى ايجاد اليأس”، واعتبر ان “الخشية من العدو هي خطأ جسيم لا يغتفر”، ودعا “للاعتماد على القوى الداخلية المثالية وعدم التسامح مع أي تراخي وسلبية تجاه العدو في المجالات السياسية والاقتصادية والدولة”.

وذكّر البيان “قادة الاستكبار العالمي وخاصة الإدارة الأمريكية الديمقراطية بحساباتهم الخاطئة الفادحة منذ بداية تشكيل النهضة الإسلامية الكبرى حتى انتصار الثورة الإسلامية والفتن المتتالية والحروب الفاشلة والهزائم التي لحقت بهم”.

المصدر: وكالة ارنا