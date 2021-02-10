7 إشارات تنذر بسكتة دماغية ..

أشارت طبيبة أعصاب روسية إلى وجود 7 إشارات تنذر بإمكانية حدوث سكتة دماغية صامتة.

ووصفت الطبيبة أمينات دولوفا، في مقابلة مع موقع “أرغومينتي اي فاكتي”، بأن السكتة الدماغية الصامتة هي اضطراب حاد في الدورة الدموية الدماغية، والتي لا تنطوي على أعراض إكلينيكية شديدة، وغالبا ما يتم تشخيصها بأثر رجعي بناء على بيانات التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ.

وأوضحت الطبيبة بأن هذا المرض لايزول دون تركه أي أعراض، كما ونصحت طبيبة الأعصاب بالاهتمام بعدد من المؤشرات التي تنذر بحدوث مثل هذا النوع من السكتات، وهي:

1-ظهور مفاجئ للدوخة (الدوران)

2-مشاكل في المشي (اضطراب الحركة أثناء المشي)

3-مشاكل بصرية

4- تطور الإصابة بالحول

5-مشاكل أثناء التحدث (وضوح الكلام)

6-مشاكل في الوجه (تغيير في شكل الوجه أو بعض أعضائه)

7-الشعور بالتخدر في بعض الأطراف بالإضافة للشعور بضعفها

وأكدت الطبيبة على أنه في حال الشعور بأحد هذه الأعراض فيتوجب الحصول على استشارة طبية وزيارة الطبيب للإطلاع على الحالة الصحية.

المصدر: سبوتنيك