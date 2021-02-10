هنية يهاتف عباس ويؤكد الإرادة الثابتة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة بين الفلسطينيين

أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اتصالا هاتفيا مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أكد فيه على “الإرادة الثابتة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة”.

وجرى خلال الاتصال “تبادل التهنئة بالتوصل إلى الاتفاق في القاهرة”، وتم التأكيد على “المضي سويا ومعا لتنفيذ الاتفاق على طريق إجراء الانتخابات بتواريخها المحددة، التشريعية ثم المجلس الوطني، وأن تجرى بشكل يعكس الوجه الحضاري للشعب الفلسطيني”.

وأكد هنية “الإرادة الثابتة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة وبناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس من التعددية والشراكة لشعبنا في الداخل والخارج، وتعزيز عملنا المشترك في مواجهة الاحتلال وسياساته”.

وأضاف أن حركة “حماس قد عقدت العزم أن تمضي للأمام ولا تلتفت إلى الوراء، بمعالجة كل التفاصيل بروح إيجابية”، معربا عن شكره “للأشقاء في مصر لاحتضان هذا اللقاء”.

المصدر: فلسطين اليوم