مقدمة نشرة أخبار قناة المنار الرئيسية اليوم الثلاثاء 09-02-2021

فيما السياسةُ غافيةٌ على كتفِ الوقت، وكورونا تفتكُ باللبنانيينَ الذين يُصرونَ على معاونتِها، حضرَ القطريُ الى لبنانَ ليحركَ المشهدَ الدبلوماسي َدونَ تحريكِ المياهِ السياسيةِ الراكدة، فكانت زيارةُ نائبِ رئيسِ مجلسِ الوزراء محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الاستطلاعيةُ محملةً بما امكنَ – او سُمحَ – من مساعداتٍ مرتبطةٍ بكورونا وانفجارِ الرابعِ من آب، بعيدةً عن السياسةِ والمبادرات، راميةً الكرةَ في ملاعبِ بيروتَ الصاخبةِ التي لم تَجِد حَكماً يَنظِمُ مباراتَها السياسيةَ التي تخاضُ بروحٍ غيرِ رياضية، وترتفعُ على منصاتِها عِظاتُ التدويل.

ووسطَ هذا الجمودِ السياسي، انفلاتٌ اعلاميٌ أخلاقيٌ فاقَ حدَّ الاسفاف.

أما حانَ الوقتُ لكلامٍ صريحٍ بالفعلِ يُفْهِمُ الاعلامَ الـمُرَّ انَ التحريضَ والكذِبَ لن يُحَلِّياه، وانَ بناءَ المحاكمِ العرفيةِ على الشاشاتِ لن يُنظِّفَ سجلَها المليءَ بالموبقات، المثبَّتِ بحكمٍ قضائيٍ على رؤوس الاشهادِ.

أولَم يفهمْ هؤلاءِ انَ التطاولَ على الكبارِ لن يَجعَلَهم كبارا،ً وانَ صبرَ أهلَ الكرامةِ ارقى واسمى من ادعاءاتِ حرياتِهم المزيفةِ الممجوجةِ والموظَّفَةِ بدفعِ الدولاراتِ والاملاءات المجدولةِ من عباءةِ دوروثي شيا.

ألم يعلمِ البعضُ الموغلُ بالتحريضِ والكذِبِ والافتراءِ، والتطاولِ على الكراماتِ والاتهامِ بالقتلِ واصدارِ الاحكامِ، انه يَحكُمُ على ما تبقى من مهنةِ الاعلامِ بالسقوطِ الى درَكٍ اسفلَ من ذاكَ السياسي، أم انها مرارةُ اليأسِ من تحقيقِ اي انجازٍ ما دفعَ بهؤلاءِ للانفعالِ الغرائزي، واللجوءِ الى الكيد الممزوجِ بالحقد.

وهنا يبرزُ السؤالُ عن دورِ القضاءِ والوزارات المُختصةِ والمجالس المعنية الملزَمةُ بالحفاظِ على شرفِ المهنةِ الذي يُدنِّسُه هؤلاء. امّا الحديثُ عن حريةِ الاعلامِ فهذا الكذِبُ بعينِه، لانَ الحريةَ لا تَعني الافتراءَ والتلفيقَ والقصَّ والتلزيقَ والتحريض. اِنَ كلَ الاختلافِ السياسي وارتهانَ البعضِ وحتى تجارةُ الاعلامِ والاعلانِ في لبنانَ لم تصل يوماً الى ما وصلت اليهِ بعضُ الشاشاتِ اليوم، والتي باتت تُلوِّثُ الفضاءَ الاعلاميَ والاخلاقيَ وتُهددُ السلمَ الاهلي.

وكلُّ الاعتذارِ من جميعِ المشاهدينَ لازعاجِهم بالحديثِ عن هؤلاء، لكنْ كما قال الامام علي عليه السلام: حينَ سَكَتَ اهلُ الحقِّ عن الباطلِ، توهَّمَ اهلُ الباطل ِاَنهم على حق..

المصدر: قناة المنار