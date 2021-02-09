الصحة الفلسطينية: تسجيل 9 وفيات و1022 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الثلاثاء انه تم تسجيل 9 وفيات و1022 إصابة جديدة بفيروس كورونا و733 حالة تعاف من الفيروس في الضفة والقدس وغزة خلال 24 ساعة.

وأوضحت الوزارة انه “تم تسجيل 7 حالات وفاة في الضفة الغربية وحالتي وفاة في قطاع غزة”.

واضافت الوزارة أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: سلفيت (71)، ضواحي القدس (69)، الخليل (91)، رام الله والبيرة (181)، بيت لحم (55)، قلقيلية (21)، طولكرم (32)، نابلس (49)، جنين (32)، طوباس (8)، أريحا والإغوار (5)، قطاع غزة (148)، مدينة القدس (260)”.

المصدر: فلسطين اليوم