3 طرق سهلة لاختبار سرعة الإنترنت في المنزل..

يعتبر توفر خدمة “الواي فاي” في المنزل أمراً مهماً جداً، إذ أنه من خلال يتوفر الإنترنت للجميع، وعبرها يتم متابعة الدروس عن بُعد وعقد الاجتماعات الافتراضية عبر التطبيقات المتنوعة في جائحة فيروس “كورونا”.

وفعلياً، فإن هذه الأنشطة إلى جانب العديد من الأعمال الأخرى تتطلب سرعة إنترنت عالية. ومع هذا، فإن الكثير من الأشخاص يلاحظون أن الإنترنت لديهم بطيء، ولهذا يمكنهم تطبيق العديد من الطرق لاختبار سرعة الانترنت وتحسينها.

نشرت لجنة الاتصالات الفيدرالية “FCC” في الولايات المتحدة دليلاً إرشادياً لسرعات الانترنت المنزلي استناداً إلى عدد الأجهزة المتصلة بالشبكة نفسها، ووجدت أن سرعة الإنترنت التي تتراوح ما بين 3 ميغابت في الثانية إلى 8 ميغابت في الثانية هي جيدة بما يكفي لجهاز واحد لأداء مهام مثل التصفح، مكالمات الفيديو، بث الفيديو العالي الدقة وغيرها من الأنشطة اليومية.

أمّا وجود سرعة تتراوح ما بين 12 إلى 25 ميغابت في الثانية هي الأفضل لما يصل إلى 3 أجهزة مستخدمة في الوقت نفسه مع استخدام متوسط ​​إلى مرتفع حسب النشاط، بينما وجود سرعة اتصال تزيد عن 25 ميغابت هي المناسبة لمن لديهم أكثر من 4 أجهزة تستخدم اتصال الإنترنت في الوقت نفسه لأنشطة فوق المتوسطة.

ولهذا، فإن قياس سرعة الإنترنت الخاص بك تعتبر ضرورية للغاية لتقدير الأجهزة التي يمكنك استخدامها في الوقت نفسه، وهناك الكثير من الخدمات التي يمكنك استخدامها من أجل ذلك مثل: خدمتي Speedtest.net أو Fast.com.

ومن الجيد إجراء الاختبار عدة مرات للتعرف على سرعة الاتصال بالإنترنت، حيث ستختلف سرعة اتصالك بناءً على الوقت الذي تجري فيه الاختبار وعدد الأجهزة المتصلة والمستخدمة، لذا فإننا نوصي بإجراء اختبارات سرعة متعددة على مدار يوم أو يومين، وتتبع النتائج لقياس سرعة اتصالك الحقيقة.

إجراء اختبار سرعة الإنترنت في جهاز التوجيه نفسه

اعتماداً على جهاز التوجيه “Router” الذي تستخدمه، قد يكون من الممكن إجراء اختبار سرعة من خلال التطبيق الخاص به. وعلى سبيل المثال: يتضمن جهاز “Nest Wi-Fi” من “غوغل” ميزة مدمجة تمكنك من إجراء اختبار سرعة في التطبيق أو عن طريق سؤال مساعد غوغل عن مدى سرعة اتصالك بالإنترنت.

وبالإضافة إلى ذلك، ستقدم لك ميزة اختبار سرعة اتصال الإنترنت في جهاز التوجيه بيانات أكثر دقة من الناحية النظرية على الأقل، لإنها تكون متصلة مباشرة بالمودم، مع الإشارة إلى أنه في بعض الأحيان هذه البيانات تكون بناءً على عمر الجهاز نفسه. إلا أنّه عادةً، إذا قمت بشراء الجهاز خلال العاميين الماضيين فإن البيانات التي ستحصل عليها ستكون دقيقة.

استخدام تطبيق لتشخيص شبكة الـ”واي فاي”

يمكن لتطبيقات تشخيص الشبكة المتخصصة مراقبة اتصالك بالإنترنت على أساس كل جهاز أو تطبيق، حيث يمكنك استخدام تطبيق، مثل Little Snitch لمستخدمي حواسيب ماك، أو تطبيق GlassWire لمستخدمي حواسيب ويندوز لعرض المزيد من التفاصيل عن التطبيقات التي تستهلك باقة الإنترنت المنزلية.

ماذا تفعل إذا كانت سرعة اتصالك بالانترنت أبطء مما تدفع مقابله؟

أول شيء يجب عليك القيام به هو إيقاف تشغيل المودم وجهاز التوجيه لمدة 30 ثانية على الأقل، ثم إعادة تشغيلهما مرة أخرى، ففي معظم الأحيان تعمل هذه الطريقة على إصلاح أي مشكلات تتعلق بالسرعة قد تواجهها. كذلك، يمكنكم الاتصال بمزود الخدمة للتأكد من أن المودم الخاص بك يدعم سرعة خطتك التي اشتركت فيها، أو لمعرفة هل هناك خطط أو عروض ترويجية تستحق الترقية، حتى تتمكن من الحصول على السرعات التي تحتاجها، وفق ما ذكر موقع “aitnews” الإلكتروني.

المصدر: اخبار الان