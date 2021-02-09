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February 9 2021 - 04:14

بايدن يبحث مع مودي تعزيز البنية الأمنية في المحيطين الهندي والهادئ

منذ 39 mins 9 February، 2021
العلاقات الاميركية الهندية
أخبار دولية - الولايات المتحدة

بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي “تعزيز البنية الأمنية” في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ضمن الإطار الرباعي مع أستراليا واليابان.

وجاء في بيان للبيت الأبيض، يوم الاثنين، أن “الزعيمين اتفقا على مواصلة التعاون الوثيق لتفعيل منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة، بما في ذلك دعم حرية الملاحة وسلامة الأراضي وتعزيز البنية الأمنية في إطار الرباعي”.

وبحث بايدن مع مودي مكافحة وباء فيروس كورونا والشراكة في محاربة التغير المناخي والتعاون في تعافي الاقتصاد العالمي من أزمة كورونا، ومكافحة الإرهاب.

كما اتفق الزعيمان على ضرورة “الالتزام بسيادة القانون والعملية الديمقراطية” في ميانمار.

المصدر: وكالات

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