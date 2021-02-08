التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد الجية المسلك الغربي بسبب حادث مروري – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 8 2021 - 18:16

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد الجية المسلك الغربي بسبب حادث مروري

منذ 55 mins 8 February، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة