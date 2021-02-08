التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد الجية المسلك الغربي بسبب حادث مروري – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2021 - 18:16
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وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
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الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد الجية المسلك الغربي بسبب حادث مروري
منذ 55 mins
8 February، 2021
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