“لجنة الطوارئ في السجون اللبنانية”: لتفعيل التنسيق من أجل مكافحة كورونا

شددت “لجنة الطوارئ لرفع حالة التأهب في السجون اللبنانية” الاثنين على “ضرورة تفعيل سبل التعاون والتنسيق مع الجمعيات التى تعنى بالسجون من أجل مكافحة جائحة كورونا والاتفاق على عقد إجتماع موسع مع تلك الجمعيات بغية توحيد الجهود في هذا الإطار”.

وشكرت اللجنة “وزارة الاقتصاد والتجارة على مبادرتها تقديم هبة من المواد الاستهلاكية لصالح سجن رومية”، ودعت “للإسراع في إجراء دراسة لاقتراح قانون يهدف إلى – تشريع إجراء المحاكمات عن بُعد وتوسيع الصلاحيات المكانية للمحكمة الموجودة في سجن رومية المركزي لتشمل كل المحافظات، بهدف تسريع المحاكمات”.

ونوهت اللجنة “بعمل آمري السجون ورؤساء القطعات الإقليمية لكيفية التعاطي مع النزلاء في مكافحة كورونا وذلك بالتنسيق مع الصليب الاحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية”، واشارت الى “إبقاء اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة كل تطور للأحداث ممكن أن يطرأ”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام