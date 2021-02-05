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February 5 2021 - 04:26

وزير الداخلية التركي يتهم الولايات المتحدة بالوقوف وراء محاولة انقلاب 2016

منذ 2 ساعة 5 February، 2021
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تركيا - عربي وإقليمي

اتهم وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، الخميس، السلطات الأمريكية بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في بلاده عام 2016.

وقال صويلو، في حديث لصحيفة “حرييت” نشر الخميس، إن الولايات المتحدة أدارت محاولة الانقلاب بينما نفذتها شبكة المعارض والداعية التركي، فتح الله غولن، الذي يقيم في الولايات المتحدة.

وأضاف صويلو أن “أوروبا كانت متحمسة حيالها”، معيدا التأكيد على وجهة نظر قال إنه يعبر عنها منذ الانقلاب الفاشل.

وتابع وزير الداخلية التركي: “من الواضح تماما أن الولايات المتحدة تقف وراء (محاولة انقلاب) 15 يوليو” وأن شبكة غولن “هي من نفذتها بناء على أوامرها”.

وحاولت مجموعة من العسكريين الأتراك، ليلة 16 يوليو 2016، على طائرات حربية ومروحيات ودبابات، السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية، إلا أن القوات الموالية للسلطات تمكنت من إحباط محاولة الانقلاب هذه خلال فترة وجيزة.

المصدر: وكالة رويترز

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