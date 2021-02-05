بايدن يعلن ان بلاده ستوقف دعمها لعمليات العدوان على اليمن

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستوقف دعمها لعمليات تحالف العدوان السعودي الاماراتي على اليمن.

وقال بايدن في أول خطاب له عن السياسة الخارجية بمقر وزارة الخارجية بواشنطن إن “الولايات المتحدة ستنهي دعمها للعمليات القتالية في الحملة التي تقودها السعودية في اليمن”، وشدداعلى أن هذه الحرب يجب أن تنتهي”، وتابع أن “الولايات المتحدة ستواصل دعم السعودية ومساعدتها في الدفاع عن سيادتها وأراضيها”، على حد قوله.

وزعم بايدن أن بلاده “ستكثف جهودها الرامية إلى تحقيق تسوية سلمية للأزمة اليمنية”.

المصدر: روسيا اليوم