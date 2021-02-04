مستشار الأمن القومي الأمريكي: الرئيس جو بايدن سيعلن اليوم وقف دعم الولايات المتحدة للعمليات الحربية في اليمن (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 4 2021 - 22:46
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الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الاوروبي: العودة الى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي هو هدفنا النهائي
السفير الإثيوبي في الخرطوم: السودان ارتكب خطأ تاريخيا عندما تجاوز حدودنا وسنكون ملزمين بالدفاع عن حقوقنا
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وزير الخارجية الأمريكي: أقدمنا على الخطوة الأولى لتمديد معاهدة "ستارت-3" للأسلحة الاستراتيجية مع روسيا لـ 5 سنوات
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الناتو: ندعم الاتفاق بين واشنطن وموسكو على تمديد معاهدة ستارت الجديدة لأنها تعزز الاستقرار الدولي
وزير الخارجية الألماني: نرفض سحب القوات الدولية من أفغانستان قبل إتمام المفاوضات بين حكومة كابل وحركة طالبان
أفغانستان: قتلى وجرحى بانفجار عبوة ناسفة في سيارة للشرطة الأفغانية شرقي العاصمة كابل
منظمة الصحة العالمية تحذر من عواقب الوقوع في فخ التفاؤل المفرط الذي بدأ يظهر مع التقدم في حملات التلقيح ضد كورونا
تأجيل قمة دافوس 2021 المقررة في سنغافورة إلى آب/اغسطس بسبب تفشي وباء كوفيد-19
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مستشار الأمن القومي الأمريكي: الرئيس جو بايدن سيعلن اليوم وقف دعم الولايات المتحدة للعمليات الحربية في اليمن (روسيا اليوم)
منذ 2 ساعة
4 February، 2021
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