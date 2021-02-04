مستشار الأمن القومي الأمريكي: الرئيس جو بايدن سيعلن اليوم وقف دعم الولايات المتحدة للعمليات الحربية في اليمن (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 4 2021 - 22:46

مستشار الأمن القومي الأمريكي: الرئيس جو بايدن سيعلن اليوم وقف دعم الولايات المتحدة للعمليات الحربية في اليمن (روسيا اليوم)

منذ 2 ساعة 4 February، 2021
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