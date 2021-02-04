التحكم المروري: 3 جرحى نتيجة تصادم بين 3 مركبات على اوتوستراد ضهر العين – البحصاص امام افران لبنان الاخضر في الكورة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 4 2021 - 20:40

التحكم المروري: 3 جرحى نتيجة تصادم بين 3 مركبات على اوتوستراد ضهر العين – البحصاص امام افران لبنان الاخضر في الكورة

منذ 13 mins 4 February، 2021
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