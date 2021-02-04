التحكم المروري: 3 جرحى نتيجة تصادم بين 3 مركبات على اوتوستراد ضهر العين – البحصاص امام افران لبنان الاخضر في الكورة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 4 2021 - 20:40
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بيان مشترك لوزيري خارجية فرنسا وأميركا: نؤكد على الضرورة الملحة لتشكيل حكومة ذات مصداقية في لبنان
البيان الفرنسي الأميركي يدعو الى إعلان النتائج سريعاً في ملابسات انفجار مرفأ بيروت بعيداً عن التدخل السياسي
رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي يوجه رسالة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري يؤكد فيها وقوف فرنسا الدائم إلى جانب لبنان
العثور على "لقمان سليم" مقتولاً داخل سيارته في بلدة العدوسية جنوب لبنان والقوى الأمنية المعنية تباشر التحقيقات بالحادث
الرئيس ميشال عون يطلب من المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات إجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة ملابسات مقتل سليم
وزيرة الاعلام في حكومة تصريف الاعمال منال عبد الصمد تدعو إلى يوم وطني من أجل التشجيع على أخذ لقاح كورونا
بلدية الغبيري تداهم عدداً من محال بيع المواد الغذائية لتخزينها مواداً مدعومة وإعادة توضيبها لبيعها بأسعار أعلى
مستشار الأمن القومي الأميركي: بايدن سيعلن اليوم وقف دعم الولايات المتحدة للحرب على اليمن
الخارجية السورية: نطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لمنع تكرار الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا
وزارة الخارجية الروسية: موسكو مستعدة للعمل مع الإدارة الأميركية الجديدة لإنقاذ الاتفاق النووي
الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الاوروبي: العودة الى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي هو هدفنا النهائي
وزارة الخارجية الأميركية: متمسكون بتنفيذ "قانون قيصر" الذي أصدرته إدارة ترامب ضد سوريا ولن نتهاون في تطبيقه
دراسة أميركية تمت بتكليف من الكونغرس توصي بإرجاء سحب القوات الاميركية من أفغانستان بحلول أيار مايو المقبل
الرئيس الايراني حسن روحاني: انتصارنا في محكمة لاهاي هو نجاح قانوني كبير على الولايات المتحدة
السفير الإثيوبي في الخرطوم: السودان ارتكب خطأ تاريخيا عندما تجاوز حدودنا وسنكون ملزمين بالدفاع عن حقوقنا
قوات الاحتلال تعتدي على أهالي قرية حمصة البدوية في منطقة الاغوار وتهدم المنشآت الزراعية والخيم المقامة فيها
حركة حماس: هذه الهمجية الصهيونية في هدم المنازل وتهجير السكان لا يمكن وقفها إلا بتصعيد المقاومة الشاملة والموحدة
الكويت تقرر منع دخول غير الكويتيين لمدة أسبوعين بدءاً من يوم الاحد المقبل بعد ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا
كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة: الاصابة بفيروس كورونا " الأصلي" قد لا تحمي من الاصابة بالسلالات الجديدة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي: هناك الكثير من الضغوط على طهران ونريد من الولايات المتحدة رفع عقوباتها عن إيران
الخارجية الأميركية: نتشاور مع حلفائنا الأوروبيين لإقناع إيران بمعالجة القضايا التي تثير القلق
وزير الحرب الأميركي يقيل جميع أعضاء المجالس الاستشارية الذين عينتهم إدارة ترامب بغية رسم سياسات البنتاغون
مجلس النواب الأميركي استعرض لائحة التهم الموجهة للرئيس السابق دونالد ترامب في المحاكمة التي ستبدأ خلال أسبوع
وزير الخارجية الأمريكي: أقدمنا على الخطوة الأولى لتمديد معاهدة "ستارت-3" للأسلحة الاستراتيجية مع روسيا لـ 5 سنوات
الخارجية الروسية: اتفاق تمديد معاهدة "ستارت-3" بين موسكو وواشنطن يدخل حيز التنفيذ ومستعدون للعمل لتعزيز الأمن العالمي
الناتو: ندعم الاتفاق بين واشنطن وموسكو على تمديد معاهدة ستارت الجديدة لأنها تعزز الاستقرار الدولي
وزير الخارجية الألماني: نرفض سحب القوات الدولية من أفغانستان قبل إتمام المفاوضات بين حكومة كابل وحركة طالبان
أفغانستان: قتلى وجرحى بانفجار عبوة ناسفة في سيارة للشرطة الأفغانية شرقي العاصمة كابل
منظمة الصحة العالمية تحذر من عواقب الوقوع في فخ التفاؤل المفرط الذي بدأ يظهر مع التقدم في حملات التلقيح ضد كورونا
تأجيل قمة دافوس 2021 المقررة في سنغافورة إلى آب/اغسطس بسبب تفشي وباء كوفيد-19
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
التحكم المروري: 3 جرحى نتيجة تصادم بين 3 مركبات على اوتوستراد ضهر العين – البحصاص امام افران لبنان الاخضر في الكورة
منذ 13 mins
4 February، 2021
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