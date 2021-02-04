تجمع أطباء الهرمل استنكر سرقة ممتلكات وتجهيزات عيادة

دان “تجمع أطباء الهرمل” في بيان، “سرقة ونهب ممتلكات وتجهيزات خاصة لعيادة الدكتور ميثم الفوعاني والتي قدرت بأكثر من 30 مليون ليرة، من قبل رخاص النفوس ومدمني الأعمال الإجرامية، في وقت يقف فيه الأطباء في صف الدفاع الأول في مواجهة وباء كورونا ويدفع الكثير منهم حياتهم ثمنا لخلاص أبناء شعبه من هذا الوباء الخطير”.

واستنكر “هذه الأعمال الإجرامية التي تنال من أطبائنا الذين نذروا أنفسهم لخدمة أبناء مجتمعهم في مثل هذه الظروف العصيبة”، مطالبا “الأجهزة الأمنية القيام بواجباتها لكشف هذه العصابات التي تعيث فسادا وتنتهك حرمة البيوت والمؤسسات والعيادات، وتقديمها الى العدالة لتنال أقصى العقوبات الرادعة”، متسائلا عن “دور هذه الأجهزة من ترك الأمن على غاربه تحت حجج واهية، وإلى متى يبقى المواطن، والطبيب في المقدمة، عرضة للتعديات وانتهاك الحرمات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام