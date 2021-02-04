710 مهمات للهيئة الصحية الاسلامية خلال ال 24 ساعة الماضية

أفادت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني – الهيئة الصحية الاسلامية في بيان، أن مراكزها المنتشرة على كل الاراضي اللبنانية “نفذت 710 مهمات مختلفة خلال ال-24 ساعة الماضية، وتوزعت كالآتي:

– 48 مهمة نقل مصابين بفيروس كورونا الى المستشفيات والمحاجر المخصصة.

– تجهيز 16 حالة وفاة من ناحية (التغسيل والتكفين والدفن).

– 15 مهمة تعقيم.

– 14 أنشطة توعوية.

– 519 تدخل منزلي اسعافي.

– 51 مهمة اعارة مستلزمات طبية (جهاز اوكسيجين، قنينة اوكسيجين، كرسي مدولب، عكازات، فرشة مياه، ووكر واوكسيميتر).

– 47 مهمة نقل حالات اسعاف طارئة وعادية، الى العديد من المهام داخل غرف الطوارئ في كل مركز”.

وذكرت ان “عدد المهام التي نفذتها المديرية في مكافحة كورونا بلغ حتى الان 5574 مهمة نقل (مصاب او مشتبه باصابته او مخالط)، دفن 1109 متوفين بالفيروس من اصل 3315 في لبنان، بالاضافة الى 51614 مهمة تعقيم للمؤسسات العامة والخاصة والمدارس والجامعات ودور العبادة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام