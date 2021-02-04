المفتي قبلان استنكر جريمة اغتيال سليم: فتشوا عن القاتل بين أعداء لبنان والأيادي التي تعمل على تمزيق البلد

استنكر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان، “جريمة اغتيال الناشط لقمان سليم، الذي قتل في زمان ومكان يؤكد نية القاتل تضييع الجهة وتجهيل الفاعل”، محذرا “من الاتجار بدمه، إذ أن البعض بات يتعمد دس السم بالعسل ويوزع الاتهامات بطريقة مدانة ومستنكرة”.

ولفت الى ان “جيوش مخابرات العالم تسرح وتمرح في لبنان، وتعمل بكل إمكاناتها لتمزيق البلد وناسه، وبالأخص الطائفة الشيعية الكريمة التي يشهد تاريخها على أنها عاشت وتعيش بالعلم والثقافة والتنوع الفكري السياسي”.

وأكد أن “المطلوب هو جواب قضائي وليس جوابا سياسيا، ولا تقارير عسس ولوائح انتقام، ونصيحتي فتشوا عن القاتل بين أعداء لبنان والأيادي التي تعمل على تمزيق البلد وتهديد مشروع الدولة واستقرار شعبنا وناسنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام