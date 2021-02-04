وزير الأمن الداخلي الأمريكي: الإرهاب الداخلي أحد أكبر التهديدات التي نواجهها

قال وزير الأمن الداخلي الأمريكي، أليخاندرو مايوركاس، إن “الإرهاب الداخلي هو أحد أكبر التهديدات التي تواجه الولايات المتحدة، خصوصا أن تهديده لا يزال قائما”.

وقال مايوركاس في حديث لشبكة CNN، إن “رؤية التمرد وأعمال 6 يناير المروعة، لم تكن مدمرة على المستوى الشخصي فحسب، بل أوجدت في داخلي التزاما بمضاعفة جهودنا لمحاربة الكراهية ومحاربة أحد أكبر التهديدات التي نواجهها حاليا على وطننا، وهو الإرهاب المحلي”.

وشدد مايوركاس على أن تهديد الإرهاب المحلي “مستمر”، مؤكدا أن الوزارة ستواصل العمل مع شركائها على مستوى الدولة والشركاء المحليين لمكافحته.

وأضاف: “أحد التحديات التي نواجهها هو تحديد الخط الفاصل بين خطاب الكراهية والعمل البغيض”.

من جهة أخرى، اعتبر مايوركاس، الذي سيترأس فريق العمل الخاص بلم شمل العائلات المشتتة على الحدود الأمريكية المكسيكية، اعتبر أن “قسوة الإدارة السابقة انتهت”.

وقال: “أنا أب وزوج وابن وأخ.. لم أسمع من قبل ألما أقسى من تفريق العائلات”، مشددا على أن “مسؤوليتنا هي لم شمل العائلات ودعم وتسهيل تعافيهم”.

المصدر: سي ان ان