نشاط لجان مكافحة كورونا لمنطقة صيدا في حزب الله

أعلنت منطقة صيدا في حزب الله في بيان إنها ” عرضت لواقع الأنشطة الصحية لمكافحة فيروس كورونا المستجد خلال شهر كانون الثاني حيث قدمت لجنة الطوارئ الصحية في المنطقة والتي تضم فرق الاستجابة الصحية السريعة والدفاع المدني وفرق التوعية والإرشاد تقريرها الشهري من خلال نشاط تلك اللجان في أحياء مدينة صيدا وبلدات منطقتها والتي تعمل على مواكبة مصابي فيروس كورونا وحالات الحجر الصحي ونقل المصابين وإجراء الفحوصات وأنشطة التوعية والارشاد والتعقيم ومواكبة الوافدين من الخارج ، كما تميز هذا الشهر باطلاق حملة “نحنا ببيتك” الطبية التي شملت المعاينة الطبية للمصاب داخل منزله حيث يزوره طبيب وممرض من طاقم الهيئة الصحية الإسلامية ، وتنظيم حملة تأمين الأوكسجين والتجهيزات الطبية والأدوية الى منزل المصاب ، ضمت أحياء تعمير عين الحلوة والفيلات وعدد كبير من أحياء المدينة.

كما توزع عمل اللجان في بلدات عبرا، الغازية ، حارة صيدا ، كفرحتى ، عنقون ، قناريت ، اركي ، عزة ، رومين ، حومين التحتا، زيتا، زغدرايا، وبنعفول، عربطبايا، القنيطرة ، وعدد من بلدات شرق صيدا.

وأشارت إلى أن ” الأنشطة شملت منذ بداية شهر كانون الثاني وحتى نهايته : مواكبة صحية تفصيلية ل 527 حالة مصابة بفيروس كورونا تماثلت 182 منها للشفاء 3407 عملية تواصل يومي.ومتابعة صحية تفصيلية ل87 حالة حجر صحي للمخالطين والوافدين من الخارج ، الى جانب استشارات طبية وتامين أماكن حجر وعزل لمصابين ومعاينة ل 858 حالة .كما تمت عملية نقل 51 مريضا بفيروس كورونا . وتضمنت الأنشطة أيضا تنظيم 306 حملات تعقيم ل1101من مؤسسات ومنازل ودور عبادة وأماكن حجر واصابة. وحملة سلامة الغذاء التوعوية لمؤسسات الأغذية ، مطاعم ومقاهي وملاحم وأفران ومعجنات وحلويات ومواد غذائية عدد 99 استهدفت 369 مؤسسة.

واقيمت لقاءات صحية توجيهية توعوية عدد 16 إستهدفت 27 مواطنا.كما أجرت عملية تجهيز ودفن 7 وفيات بفيروس كورونا، وتنفيذ 6 حملات فحوص استهدفت 274 مخالطا.

ونظمت اربع ورش تأهيل صحي ل 62 كادرا صحيا، وتم تأمين تجهيزات طبية واوكسيجين ل 87 مصابا ، ووحدة بلازما لمصابين ، و11 جولة توجيهية من بيت ل بيت تركزت في 62 منزلا.واقامة حاجزين توعويين ارشاديين ل 500 شخص، إلى جانب تقديم حصص تنظيف وتعقيم ل 703 مصابا، تأمين أدوية ل159 مصابا، خدمة الدعم النفسي ل 249 مريضا ، معاينة مصابين في منازلهم ضمن حملة ( نحنا ببيتك) شملت 58 حالة إضافة إلى تأمين أسرة في المستشفيات ل 32 حالة كورونا، وتنظيم 64 من الجلسات واللقاءات الادارية للجان الطوارئ والاستجابة الصحية بمشاركة 128 عضوا اسبوعيا.

واعلنت ” أن مجموع الأنشطة بلغ 2919 نشاطا فيما بلغ عدد المستهدفين خلال شهر كانون الثاني 8421 مستهدفا بتكلفة مالية مقدارها 218,708,000 ل.ل. ( مئتان وثمانية عشر مليونا وسبعماية وثمانية الاف ليرة لبنانية ).

ودعا مسؤول منطقة صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر :”اعضاء ومتطوعي اللجان الصحية ولجان التوعية والارشاد في صيدا وبلدات الجوار ، إلى ” المضي بعزم وقوة وثبات خلال الأشهر القادمة إلى المزيد من النشاط والجهد للوقوف إلى جانب أهلنا لحمايتهم من هذا الوباء القاتل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام