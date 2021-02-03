التحكم المروري:قتيل نتيجة حادث صدم على طريق عام #انطلياس الداخلية بالقرب #فوار_انطلياس – موقع قناة المنار – لبنان
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February 3 2021 - 22:20

التحكم المروري:قتيل نتيجة حادث صدم على طريق عام #انطلياس الداخلية بالقرب #فوار_انطلياس

منذ 2 ساعة 3 February، 2021
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