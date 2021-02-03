قوى الأمن: توقيف أحد الأفراد الخطيرين في عصابة لسرقة السيارات في بلدة ماسا بحوزته كمية من المخدرات

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي: “في إطار ملاحقة عصابات السرقة، وخصوصا سرقة السيارات في منطقة البقاع، والعمل على توقيف أفرادها، تمكنت مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي وبعد تكثيف الجهود الاستعلامية من تحديد مكان تواجد أحد الأفراد الخطيرين في عصابة سرقة سيارات في بلدة ماسا البقاعية ويدعى: ع. ح. (مواليد عام 1997، لبناني).

وبتاريخ 02/02/2021 وفي عملية خاطفة ونوعية، قامت المفرزة بتوقيفه أمام منزله، وضبطت في حوزته كمية من مادة السالفيا. كما تبين أنه مطلوب للقضاء بموجب 3 مذكرات توقيف بجرم تأليف عصابة، سرقة، سرقة سيارات، ومخدرات.

وأودع القطعة المعنية لإجراء المقتضى بناء على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام