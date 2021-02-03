العدو الاسرائيلي يواصل سياسته بهدم ممتلكات الفلسطينيين

يواصل العدو الاسرائيلي سياسته بهدم ممتلكات الفلسطينيين في الاراضي المحتلة.

وبالسياق، أجبرت سلطات العدو الأربعاء فلسطينيين اثنين من القدس المحتلة على هدم منزل ومنشأة صناعية بيديهما، في حي رأس العامود قرب بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “سلطات الاحتلال أجبرت المقدسي إحسان أبو السعود على هدم كراج لتصليح المركبات يعتاش منه وأسرته منذ 17 عاما، والواقع في رأس العامود جنوب المسجد الأقصى”.

ولفتت المصادر إلى أن “سلطات الاحتلال أجبرت أبو السعود على هدم كراجه، بعد تهديده بهدم الكراج ودفع تكاليف الهدم في حال نفذت طواقم بلدية الاحتلال الهدم، إلى جانب غرامات باهظة”.

وتابعت المصادر ان “سلطات الاحتلال أجبرت المواطن المقدسي معتز خليل، على هدم منزله، في حي رأس العامود قرب بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى”.

المصدر: فلسطين اليوم