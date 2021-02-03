الوزير غجر: لا إمكانية لتأمين احتياطي استراتيجي لأن المسألة تتطلب تمويلاً كبيراً – موقع قناة المنار – لبنان
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February 3 2021 - 13:10
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الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الوزير غجر: لا إمكانية لتأمين احتياطي استراتيجي لأن المسألة تتطلب تمويلاً كبيراً
منذ 31 mins
3 February، 2021
احتياط الفيول
السراي الحكومي
الوزير غجر
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