وزير الطاقة ريمون غجر من السراي الحكومي: احتياطي الفيول في لبنان يكفينا لشهرين في الحد الأقصى – موقع قناة المنار – لبنان
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February 3 2021 - 13:10

وزير الطاقة ريمون غجر من السراي الحكومي: احتياطي الفيول في لبنان يكفينا لشهرين في الحد الأقصى

منذ 32 mins 3 February، 2021
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