العدو الاسرائيلي استهدف المزارعين والصيادين في غزة

استهدفت قوات العدو الإسرائيلي الأربعاء المزارعين الفلسطينيين بالرصاص في أراضي قطاع غزة وفتحت خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين في بحر القطاع.

وقالت مصادر فلسطينية “أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل دخانية صوب أراضي المواطنين الزراعية في المنطقة الحدودية شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة وأجبرت المزارعين على ترك أراضيهم دون وقوع إصابات”.

وتابعت المصادر “هاجمت زوارق بحرية الاحتلال مراكب الصيادين في بحر منطقة السودانية، وفتحت خراطيم المياه صوبها وهي على بعد ثلاثة أميال بحرية، وأجبرت الصيادين على الخروج إلى شاطئ البحر دون أن يبلغ عن وقوع إصابات بين صفوف الصيادين”.

المصدر: فلسطين اليوم