الصحة الفلسطينية في غزة: تسجيل 3 وفيات و178 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر الاربعاء انه تم تسجيل 3 حالات وفاة بفيروس كورونا و(178) إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

وأفادت الوزارة أن “الصحة أجرت 1952 فحصاً مخبرياً خلال الـ 24 ساعة الماضية وسجلت تعافي 285 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا”.

وقالت الوزارة “بلغ اجمالي تراكمي للمصابين 51848 إصابة واجمالي الحالات النشطة 4138 حالة واجمالي المتعافين 47184 حالة واجمالي الوفيات 526 حالة وفاة”.

كما بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 78 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 44 حالة.

المصدر: فلسطين اليوم