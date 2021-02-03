حماس استنكرت إقامة كوسوفو علاقات مع كيان العدو الاسرائيلي

استنكرت حركة حماس الأربعاء توقيع كوسوفو اتفاقية علاقات مع كيان العدو الاسرائيلي وطلبها فتح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة.

وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم إن “هذا التعهد من كوسوفو بفتح سفارة لها في مدينة القدس هو انتهاك لكل القرارات الدولية والمواثيق الإنسانية.”

وأضاف قاسم ان “هذا القرار من دولة مثل كوسوفو يأتي بتشجيع من خطوات التطبيع التي قامت بها بعض الأطراف العربية مع الاحتلال”.

وشدد قاسم على أن “مدينة القدس ستبقى فلسطينية وستظل هويتها عربية أصيلة وكل محاولات الاحتلال لن تغير من حقائق التاريخ شيئا”.

المصدر: فلسطين اليوم