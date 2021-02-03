الشرطة الأفغانية تعلن عن مقتل ضابط وإصابة ثلاثة آخرون إثر انفجار قنبلة في كابول (وكالة سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 3 2021 - 08:26
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مسؤولون أميركيون: الرئيس بايدن يريد تسهيل حصول 9 ملايين مهاجر على الجنسية الأميركية
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الشرطة البلجيكية تقتل مهاجما طعن عددا من الاشخاص بمحطة قطارات في بروكسل
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
زلزال بقوة خمس درجات قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية
الأرصاد الجوية في لبنان: الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة وتكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الشرطة الأفغانية تعلن عن مقتل ضابط وإصابة ثلاثة آخرون إثر انفجار قنبلة في كابول (وكالة سبوتنيك)
منذ 40 mins
3 February، 2021
افغانستان
انفجار قنبلة
مقتل ضابط افغاني
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