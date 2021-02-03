الشرطة الأفغانية تعلن عن مقتل ضابط وإصابة ثلاثة آخرون إثر انفجار قنبلة في كابول (وكالة سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 3 2021 - 08:26

الشرطة الأفغانية تعلن عن مقتل ضابط وإصابة ثلاثة آخرون إثر انفجار قنبلة في كابول (وكالة سبوتنيك)

منذ 40 mins 3 February، 2021
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