عناوين و أسرار الصحف المحلية الصاد رة يوم الأربعاء في 3 شباط 2021

العناوين

الأخبار :

– إهمال مراسلات ودراسات: من نيترات الامونيوم إلى ترسيم الحدود | هل يمنع لبنان التفريط بـ1400 ‏كلم2 من مياهه؟

-مليون و300 ألف ليرة لكل عائلة شهرياً: بطاقات دعم لـ 600 ألف أسرة

‫-إقفال ملفّ الموقوفين في الإمارات: متى الإفراج عن المحكومين؟

‫-أنابيب الإمارات ــ إسرائيل تضرب إيرادات «السويس»

-جوزف عون: الطريق الى القصر على جثث الإعلام

-لبنانيّو الكونغو يعيدون الأدوية المهرّبة: القضاء لم يتحرّك بعد

البناء :

-بوريل يدير بين ظريف وبلينكن مفاوضات ‏غير مباشرة لرسم سلم الالتزامات المتبادلة

-ماكرون منفتح على مقترح ميقاتي بحكومة تكنوسياسية من 20 وزيراً

-هل ‏ينجح الحريري بالتقاط الفرصة مع تقدّم باريس والقاهرة على حساب الرياض؟

الديار :

-الحركة الحكومية “تمهيدية”… لا مبعوثين فرنسيين في لبنان قريبا رغم ‏الاتصالات المكثفة على خط باريس ــ بيروت

-البلد يفتح تدريجيا ابتداء من 8 شباط… تسجيل 81 وفاة بـ”كورونا” يوم ‏أمس ‏

-“الإسكوا”: تسريح 23% من موظفي القطاع الخاص في لبنان عام ‏‏2020‏

اللواء :

-العهد يحرق آخر أوراقه: تحميل “الثنائي” مسؤولية صمود الحريري‎!‎

-إبراهيم أنقذ لبنان من العتمة: مبادرة عراقية جديدة لدعم كهرباء لبنان

الجمهورية :

– حكومة الثلاثة أثلاث قريباً.. والحريري ‏من القاهرة الى باريس

النهار :‎

-“‎هدنة” هشة بين الرئاسات… والحريري يلتقي السيسي

الأنباء :

– تمديد الإقفال وحملة اللقاحات والدعم الاجتماعي.. ثلاث متلازمات لمواجهة تفشي الوباء أيها اللبنانيون… بلازما دمائكم تُباع في السوق السوداء

الاسرار

البناء‎

-قال سفير أوروبي سابق في لبنان عايَشَ ولادة حركة 14 آذار إن الكلام الصادر عن زميله السفير الأميركي ‏السابق جيفري فيلتمان حول مستقبل العلاقة الأميركية مع سوريا، قد يشكل رصيداً أميركياً للتأثير على مواقف ‏أطراف لبنانيّة إذا تمّ تكليف فيلتمان بمهمة ترتبط بتبنّي مبادرة مركز جيمي كارتر حول سوريا التي شارك ‏فيلتمان بوضعها‎.

-توقعت مصادر دبلوماسية أوروبية أن يتخذ وزير الخارجية الأميركية والمبعوث الأميركي حول إيران توني ‏بلينكن وروبرت مالي من باريس محطة دائمة لمتابعتهما للملفات الدولية والإقليمية وأن هويتهما الفرنكوفونية ‏والحاجة الأميركية للقناع الأوروبي في الكثير من العناوين الشائكة ستمنحان فرنسا مكانة أكبر من قدراتها وحجم ‏نفوذها‎.‎

الجمهورية‎

-علم أن سفيرة إحدى الدول الاوروبية أبدت امتعاضها من نمط تعامل بعض الاوساط اللبنانية مع ملف قضائي ‏حرّكه قضاء تلك الدولة‎.

-أسقط مرجع كبير محاولة لجمع قطبين معنيين بأزمة قائمة بانتظار وعد بالأخذ بكامل ملاحظاته‎.

-يؤكد ديبلوماسي عريق أن الذين يربطون ملفاً حساساً بعوامل خارجية لا يعرفون شيئا في السياسة فهذه العوامل ‏لن تتظهّر قبل سنوات‎.‎

اللواء‎

-تردّد أن تأنيباً وجِّه للجهة الطبية المسؤولة عن كشف أجواء اللجنتين العلمية والصحية، في ما خص مصير الإقفال ‏العام في البلاد، بعد الإثنين المقبل‎!

-وفقاً لمعلومات نائب في كتلة وازنة، فان الاتصالات لم تنقطع بين حزب فاعل، وفريق الرئيس المكلف‎.

-صُدم دبلوماسي شرقي كبير، بعدم حماسة دولة إقليمية للتعاون الجدّي مع مبادرة نقودها هذه الدولة في لبنان‎!‎

النهار‎

-يتنافس السياسيون ومسؤولي الاحزاب في تقديم اقتراحات لدعم الاكثر حاجة عبر الاعلام من دون اي خطوات ‏عملانية في المواقع التي يشغلونها‎.

-يقول أحد المقربين إلى دولة عربية كبيرة قدّمت مساعدات إنسانية اخيرا، إنّها لا تحمل أي مبادرة سياسية ‏ومتمسّكة بالتنسيق مع واشنطن ودول الخليج حول الملف اللبناني‎.

-يقول مرجع نيابي ان قانون الكابيتال كونترول يريح ادارات المصارف ولا يحقق نفعا للمودعين الا اذا اقر ضمن ‏ضوابط وشروط تحفظ حق المواطنين‎.‎

الأنباء

-ضخ اعلامي لمعلومات غير دقيقة من قبل فريق معين للتأثير في استحقاق وطني يشهد كباشا‎. ‎

المصدر: صحف