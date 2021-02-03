عناوين و أسرار الصحف المحلية الصاد رة يوم الأربعاء في 3 شباط 2021

العناوين
الأخبار :
– إهمال مراسلات ودراسات: من نيترات الامونيوم إلى ترسيم الحدود | هل يمنع لبنان التفريط بـ1400 كلم2 من مياهه؟
-مليون و300 ألف ليرة لكل عائلة شهرياً: بطاقات دعم لـ 600 ألف أسرة
-إقفال ملفّ الموقوفين في الإمارات: متى الإفراج عن المحكومين؟
-أنابيب الإمارات ــ إسرائيل تضرب إيرادات «السويس»
-جوزف عون: الطريق الى القصر على جثث الإعلام
-لبنانيّو الكونغو يعيدون الأدوية المهرّبة: القضاء لم يتحرّك بعد
البناء :
-بوريل يدير بين ظريف وبلينكن مفاوضات غير مباشرة لرسم سلم الالتزامات المتبادلة
-ماكرون منفتح على مقترح ميقاتي بحكومة تكنوسياسية من 20 وزيراً
-هل ينجح الحريري بالتقاط الفرصة مع تقدّم باريس والقاهرة على حساب الرياض؟
الديار :
-الحركة الحكومية “تمهيدية”… لا مبعوثين فرنسيين في لبنان قريبا رغم الاتصالات المكثفة على خط باريس ــ بيروت
-البلد يفتح تدريجيا ابتداء من 8 شباط… تسجيل 81 وفاة بـ”كورونا” يوم أمس
-“الإسكوا”: تسريح 23% من موظفي القطاع الخاص في لبنان عام 2020
اللواء :
-العهد يحرق آخر أوراقه: تحميل “الثنائي” مسؤولية صمود الحريري!
-إبراهيم أنقذ لبنان من العتمة: مبادرة عراقية جديدة لدعم كهرباء لبنان
الجمهورية :
– حكومة الثلاثة أثلاث قريباً.. والحريري من القاهرة الى باريس
النهار :
-“هدنة” هشة بين الرئاسات… والحريري يلتقي السيسي
الأنباء :
– تمديد الإقفال وحملة اللقاحات والدعم الاجتماعي.. ثلاث متلازمات لمواجهة تفشي الوباء أيها اللبنانيون… بلازما دمائكم تُباع في السوق السوداء
الاسرار
البناء
-قال سفير أوروبي سابق في لبنان عايَشَ ولادة حركة 14 آذار إن الكلام الصادر عن زميله السفير الأميركي السابق جيفري فيلتمان حول مستقبل العلاقة الأميركية مع سوريا، قد يشكل رصيداً أميركياً للتأثير على مواقف أطراف لبنانيّة إذا تمّ تكليف فيلتمان بمهمة ترتبط بتبنّي مبادرة مركز جيمي كارتر حول سوريا التي شارك فيلتمان بوضعها.
-توقعت مصادر دبلوماسية أوروبية أن يتخذ وزير الخارجية الأميركية والمبعوث الأميركي حول إيران توني بلينكن وروبرت مالي من باريس محطة دائمة لمتابعتهما للملفات الدولية والإقليمية وأن هويتهما الفرنكوفونية والحاجة الأميركية للقناع الأوروبي في الكثير من العناوين الشائكة ستمنحان فرنسا مكانة أكبر من قدراتها وحجم نفوذها.
الجمهورية
-علم أن سفيرة إحدى الدول الاوروبية أبدت امتعاضها من نمط تعامل بعض الاوساط اللبنانية مع ملف قضائي حرّكه قضاء تلك الدولة.
-أسقط مرجع كبير محاولة لجمع قطبين معنيين بأزمة قائمة بانتظار وعد بالأخذ بكامل ملاحظاته.
-يؤكد ديبلوماسي عريق أن الذين يربطون ملفاً حساساً بعوامل خارجية لا يعرفون شيئا في السياسة فهذه العوامل لن تتظهّر قبل سنوات.
اللواء
-تردّد أن تأنيباً وجِّه للجهة الطبية المسؤولة عن كشف أجواء اللجنتين العلمية والصحية، في ما خص مصير الإقفال العام في البلاد، بعد الإثنين المقبل!
-وفقاً لمعلومات نائب في كتلة وازنة، فان الاتصالات لم تنقطع بين حزب فاعل، وفريق الرئيس المكلف.
-صُدم دبلوماسي شرقي كبير، بعدم حماسة دولة إقليمية للتعاون الجدّي مع مبادرة نقودها هذه الدولة في لبنان!
النهار
-يتنافس السياسيون ومسؤولي الاحزاب في تقديم اقتراحات لدعم الاكثر حاجة عبر الاعلام من دون اي خطوات عملانية في المواقع التي يشغلونها.
-يقول أحد المقربين إلى دولة عربية كبيرة قدّمت مساعدات إنسانية اخيرا، إنّها لا تحمل أي مبادرة سياسية ومتمسّكة بالتنسيق مع واشنطن ودول الخليج حول الملف اللبناني.
-يقول مرجع نيابي ان قانون الكابيتال كونترول يريح ادارات المصارف ولا يحقق نفعا للمودعين الا اذا اقر ضمن ضوابط وشروط تحفظ حق المواطنين.
الأنباء
-ضخ اعلامي لمعلومات غير دقيقة من قبل فريق معين للتأثير في استحقاق وطني يشهد كباشا.
المصدر: صحف