البيت الأبيض: نحتاج للوقت لوضع نظام للهجرة

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن تحتاج للوقت لوضع نظام للهجرة حتى يمكن معاملة الناس بشكل إنساني، لافتة إلى أن الوقت ليس ملائمة للقدوم إلى بلادها.

وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيأمر بمراجعة إجراءات اللجوء على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك ونظام الهجرة في وقت لاحق من اليوم.

ويسعى بايدن إلى مراجعة بعض السياسات المتشددة للرئيس السابق دونالد ترامب.

ومن المقرر أن يشكل الرئيس الجديد فريق عمل للم شمل العائلات التي تم تفريقها على الحدود مع المكسيك من قبل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

المصدر: وكالات