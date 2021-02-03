الوكالة الوطنية: تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الاسرائيلي في أجواء خلدة وعرمون وبشامون والشويفات – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 3 2021 - 00:08

الوكالة الوطنية: تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الاسرائيلي في أجواء خلدة وعرمون وبشامون والشويفات

منذ 1 ساعة 2 February، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة