الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة ستواصل متابعة تنفيذ خط أنابيب الغاز “التيار الشمالي 2” وستتخذ قرارات بشأن عقوبات إذا لزم الأمر (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 2 2021 - 18:30

الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة ستواصل متابعة تنفيذ خط أنابيب الغاز “التيار الشمالي 2” وستتخذ قرارات بشأن عقوبات إذا لزم الأمر (سبوتنيك)

منذ 28 mins 2 February، 2021
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