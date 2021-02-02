اعلام امريكي:مقتل وإصابة عدد من عملاء الـ”اف بي اي” بإطلاق نار في #فلوريدا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 2 2021 - 18:30

اعلام امريكي:مقتل وإصابة عدد من عملاء الـ”اف بي اي” بإطلاق نار في #فلوريدا

منذ 41 mins 2 February، 2021
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