“الجهاد”: لتوافق وطني وبرنامج مشترك بين الكل الفلسطيني

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين نافذ عزام أن “الانتخابات الفلسطينية المقبلة هي خطوة صغيرة بجانب ملفات أخرى يجب أن نصل لحلها مثل إصلاح منظمة التحرير”.

واعتبر عزام في حديث له الثلاثاء ان “حوار القاهرة القادم بين الفصائل الفلسطينية هو فرصة للالتقاء مع كل القوى الوطنية للحفاظ على أبناء شعبنا ومقدراته ومبادئه الوطنية”.

ودعا عزام إلى “توافق وطني وبرنامج مشترك بين الكل الفلسطيني رغم وجود الخلافات، للدفاع عن شعبنا وحماية ثوابته”.

جدير بالذكر، أن الفصائل الفلسطينية ستلتقي في القاهرة في الثامن من شهر فبراير الجاري بعد توجيه دعوات لهم، للتباحث حول عدة قضايا.

المصدر: فلسطين اليوم