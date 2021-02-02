ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في أميركا بـ 130.7 ألف خلال الــ24 ساعة الأخيرة

أفادت جامعة جونز هوبكنز، التي تلخص البيانات الواردة من السلطات الفدرالية والمحلية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام والمصادر المفتوحة الأخرى، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس “كوفيد-19” في الولايات المتحدة ارتفع خلال الــ24 ساعة الأخيرة بمقدار 130.7 إصابة ، وتم تسجيل أكثر من 1.8 ألف حالة وفاة .

ووفقًا للجامعة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم في الولايات المتحدة تسجيل 130 ألفا و759 إصابة بـفيروس “كوفيد-19” بالإضافة إلى 1881 حالة وفاة. هذا ومنذ بداية تفشي الوباء، أفيد بأن إجمالي عدد المصابين بفيروس “كوفيد-19” في البلاد بلغ أكثر من 26 مليون شخص، وتوفي أكثر من 443000 شخص. يُذكر أنه في 11 آذار /مارس عام 2020 ، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي عدوى فيروس “كوفيد-19” الجديد وباء.

المصدر: سبوتنيك