الجيش العراقي يعلن إحباط هجوم انتحاري يستهدف بغداد

أعلن الجيش العراقي، اليوم الثلاثاء، عن إحباط هجوم انتحاري جديد كان يستهدف بغداد، وذلك بعد نحو أسبوعين من تفجيرين داميين وقعا وسط العاصمة وأسفرا عن عشرات الشهداء والجرحى.

وبحسب موقع “السومرية نيوز” قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول: “إن جهاز الأمن الوطني ألقى القبض على انتحاري كان يروم تفجير نفسه في العاصمة بغداد”.

وأوضح رسول في بيان، أن “جهاز الأمن الوطني في محافظتي صلاح الدين وديالى، تمكن من تفكيك (خلية) إرهابية تنتمي لما يسمى قاطع ديالى”.

وتابع أن”القوات العراقية ألقت القبض على أفراد الخلية الأربعة وبينهم “انتحاري” كان يخطط لتفجير نفسه في بغداد”.

وتشن القوات العراقية والحشد الشعبي عمليات أمنية موسعة ضد عصابات “داعش” التكفيرية، تزايدت وتيرتها بعد تفجيرين وقعا في وسط العاصمة بغداد أسفرا عن مقتل وإصابة العشرات.

المصدر: مواقع