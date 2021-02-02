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February 2 2021 - 11:56

حالة كورونا “مزدوجة” لدى شخصين في البرازيل

منذ 1 ساعة 2 February، 2021
كورونا
لبنان

أثبت فيروس كورونا المستجد أن بإمكان سلالتين مختلفتين منه إصابة شخص واحد في الوقت نفسه، في واقعة جديدة أثارت حيرة وقلق الأطباء وفق ما اعلنت “سكاي نيوز”.
فقد كشفت الفحوص التي أجريت في البرازيل، ثاني أكثر دول العالم من حيث عدد وفيات “كوفيد 19″، عن أول حالة كورونا “مزدوجة” لدى شخصين، تعرض كل منهما للاصابة بسلالتين من الفيروس في وقت واحد.
وتوصل باحثون من جامعة “فيفيل” بولاية ريو غراندي دو سول جنوبي البرازيل إلى هذا الاكتشاف، بعد إجراء دراسة على 90 مريضا ب”كوفيد 19″.
وفي الحالة الأولى، ثبتت إصابة أحد المرضى بسلالتي كورونا تطورتا بشكل منفصل ورصدتا في ولايتين برازيليتين مختلفتين، وأطلق عليهما “P.1″ و”P.2”.
أما المريض الثاني، فقد كشفت الفحوص إصابته بسلالتي “P.2″ التي ظهرت في البرازيل، و”B.1.91” التي رصدت لأول مرة في السويد.

المصدر: مواقع

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