انخفاض حالات كورونا عالميا للأسبوع الثالث على التوالي ومنظمة الصحة العالمية توصي بأخذ الحيطة

شاركت منظمة الصحة العالمية مؤخراً، خبراً مشجعاً عن جائحة فيروس كورونا.

وفي إحاطة إعلامية بشأن جائحة “كوفيد-19” الإثنين، سلط مدير عام منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الضوء على أخبار إيجابية خلال ملاحظاته الافتتاحية.

وقال غيبريسوس: “للأسبوع الثالث على التوالي، انخفض عدد حالات كوفيد-19 الجديدة المبلغ عنه عالمياً الأسبوع الماضي”.

ولا تزال هناك العديد من البلدان التي تشهد ارتفاعاً في عدد الحالات، ولكن انخفاض عدد الحالات العالمية، يُعد خبراً “مشجعاً” على المستوى العالمي، بحسب ما ذكره غيبريسوس.

وأكد غيبريسوس أن ذلك يُظهر إمكانية السيطرة على الفيروس، حتى مع انتشار متغيرات جديدة، كما أنه يثبت القدرة على منع الإصابات، وإنقاذ الأرواح عند الاستمرار في تطبيق تدابير الصحة العامة المُثبتة، ولفت إلى أننا مررنا بهذا الموقف من قبل، إذ شهدت جميع الدول تقريباً، لحظات تراجع فيها عدد الحالات.

وأدى ذلك إلى إرخاء الحكومات للقيود بشكل سريع جداً، وعدم التزام الأفراد بالحيطة، ما أدى إلى عودة الفيروس بقوة، وفقاً لما ذكره.

وأوضح غبريسيوس أهمية اتخاذ الاحتياطات لحماية أنفسنا والآخرين من حولنا مع طرح لقاحات “كوفيد-19”.

المصدر: سي ان ان