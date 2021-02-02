نائبة أمريكية تدعو بايدن لإعلان نظرية تفوق العرق الأبيض خطرا على الأمن القومي

وجهت عضو مجلس النواب الأمريكي جاكي شبيير دعوة إلى الرئيس جو بايدن لإصدار مرسوم يعتبر نظرية تفوق العرق الأبيض والتطرف بين الأخطار التي تهدد الأمن القومي الأمريكي.

وأعربت شبيير التي تترأس اللجنة الفرعية لشؤون الكوادر العسكرية في لجنة شؤون القوات المسلحة بمجلس النواب، عن قلقها إزاء عدم اتخاذ الحكومة ووزارة الدفاع إجراءات كافية لفحص الكوادر العسكرية للتأكد من عدم انتمائهم إلى تيارات متطرفة.

وقالت في رسالتها إلى بايدن إن “منصات مواقع التواصل الاجتماعي تستخدم كثيرا من قبل الجماعات الإرهابية المحلية لتجنيد الأفراد والتخطيط للهجمات العنيفة… لكن الشبكات الاجتماعية لا تخضع للمراقبة أثناء انضمام هؤلاء إلى صفوف القوات المسلحة أو خلال عملية التأكد من خلفية الأفراد لمنحهم صلاحيات للاطلاع على المعلومات الأمنية”.

ووجهت النائبة رسالتها أيضا إلى وزير الحرب لويد أوستين ومديرة الاستخبارات الوطنية أفريل هاينس.

المصدر: وكالة رويترز