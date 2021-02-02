وزير العدل التركي: حديث أردوغان عن الدستور الجديد بشرى سارة

اعتبر وزير العدل التركي عبد الحميد غول حديث الرئيس رجب طيب أردوغان عن إمكانية التحرك لإعداد دستور جديد للبلاد، “بشرى سارة للجميع”.

وفي تغريدة عبر “تويتر” قالد غول: “حديث رئيس بلادنا عن الدستور الجديد، بشرى سارة لنا جميعا”.

وأضاف: “إعداد دستور جديد ومدني وديمقراطي الذي يعد أحد الأهداف الرئيسية لإصلاحنا القانوني، سيكون أثمن إرث نتركه لمستقبلنا وأطفالنا”.

وكان أردوغان أعلن مساء الاثنين، أنه يمكن التحرك من أجل إعداد دستور جديد في المرحلة المقبلة حال التوصل لتفاهم مع شريكهم بتحالف الشعب (حزب الحركة القومية).

المصدر: وكالة الاناضول