استطلاع: حزب أردوغان لن يجمع أكثر من 40% من الأصوات

كشف أحدث استطلاع للرأي في تركيا أن الشباب سيغيرون نتائج الانتخابات المقبلة المنتظرة بعد عامين.

وأكد المدير العام لمؤسسة “كوندا” للأبحاث بكير أغيردير أن 20 مليون شاب دون سن الثلاثين سيصوتون في انتخابات عام 2023، 4 ملايين منهم سيصوت للمرة الأولى.

وأضاف: “الشباب سيغيرون الوضع. 10 ملايين من 20 مليون شاب يقولون في استطلاعات الرأي إنهم مترددون أو لن يصوتوا. لكننا نعلم أن أحلام هؤلاء الشباب وتوقعاتهم أو غضبهم لا تتشكل من خلال هذه الأجندة السياسية. على العكس من ذلك، فإن ما تفعله السياسة يضع حاجزا أمام توقعاتهم”.

وأشار أغيردير إلى أن “المجتمع التركي يعاني من مشاكل اقتصادية”، مضيفا أن “الحكومة تدير السياسة على أساس التوازن القائم على الاستقطاب والضغط على الهويات، ولكن الاستقطاب يقترب الآن من نهايته”.

وأكد الاستطلاع أن “نسبة التصويت لحزب “العدالة والتنمية” الذي يترأسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لن تتجاوز الـ40 بالمئة، إذا تم إجراء انتخابات في الوقت الحالي”.

وتطالب المعارضة في تركيا بانتخابات مبكرة بينما يرفض الرئيس أردوغان ذلك.

المصدر: وكالات