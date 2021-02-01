زلزالان متتاليان بقوة 5.1 درجة يضربان #إزمير غربي #تركيا (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 1 2021 - 13:26

زلزالان متتاليان بقوة 5.1 درجة يضربان #إزمير غربي #تركيا (سبوتنيك)

منذ 48 mins 1 February، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة