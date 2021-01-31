رابطة طلاب لبنان: إضراب تحذيري غدا الإثنين

أعلنت “رابطة طلاب لبنان” في بيان، “الإضراب التحذيري يوم الإثنين في 1 شباط”، داعية جميع الطلاب إلى “مقاطعة صفوف التعلم عن بعد في هذا التاريخ”.

وعددت أسباب الدعوة الى الاضراب:

1- الرفض الكلي لسياسة الحشو الدراسي وتكثيف الدروس.

2- التأكيد أن سياسة التعلم عن بعد المتبعة تزيد العبء على كاهل الطلاب، وليست كافية لإجراء الإمتحانات الرسمية، كون عدد كبير من الدروس ما زالت غير مكتسبة عند الطلاب.

3- رفض سياسة دولرة الأقساط.

4- التأكيد على دعم التعليم الرسمي في لبنان والتعليم المهني.

5- ضرورة تطبيق قانون الدولار الطالبي وفورا.

6- عدم وجود خطة لوزارة التربية والتعليم للخروج من الأزمة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام