رئاسة الجمهورية اللبنانية: الرئيس الفرنسي جدد للرئيس عون التأكيد على وقوف بلاده الى جانب لبنان في الظروف الراهنة التي يمر بها، ومساعدته في مختلف المجالات لا سيما في ما يتعلّق بالملف الحكومي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 30 2021 - 18:40

رئاسة الجمهورية اللبنانية: الرئيس الفرنسي جدد للرئيس عون التأكيد على وقوف بلاده الى جانب لبنان في الظروف الراهنة التي يمر بها، ومساعدته في مختلف المجالات لا سيما في ما يتعلّق بالملف الحكومي

منذ 57 mins 30 January، 2021
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