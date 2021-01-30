رئاسة الجمهورية اللبنانية: الرئيس الفرنسي جدد للرئيس عون التأكيد على وقوف بلاده الى جانب لبنان في الظروف الراهنة التي يمر بها، ومساعدته في مختلف المجالات لا سيما في ما يتعلّق بالملف الحكومي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 30 2021 - 18:40
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رئاسة الجمهورية: الرئيس عون تلقى اتصالاً من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وتداول معه الاوضاع الراهنة والملف الحكومي
الرئيس بري: لن أمنح أي حكومة الثقة ما لم يكن في صلبها التحقيق الجنائي وأن يشمل حسابات كل مؤسسات الدولة
الرئيس بري: قلت ولا زلت اقول ان اول ما يجب ان يبدأ به التحقيق الجنائي هو وزارة الطاقة
الرئيس دياب: اعطيت توجيهاتي للهيئة العليا للاغاثة لمسح الاضرار وازالتها وللعمل سريعا على ترميم مبنى بلدية طرابلس
الرئيس دياب: سيتم تأمين مساعدات غذائية لاكثر من 50 الف عائلة في هذه الظروف الصعبة فضلاً عن مساعدات اخرى
التيار الوطني الحر: مأساة طرابلس تستدعي من الرئيس المكلف الاسراع في تشكيل حكومة بالشراكة الكاملة مع رئيس الجمهورية
الوطني الحر: ليتوجه الرئيس المكلف إلى قصر بعبدا ويقلع عن التلهي برمي الآخرين بما هو غارق فيه من مآزق وتشابكات سياسية
تيار المستقبل ردا على الوطني الحر: لماذا لا يوقع رئيس الجمهورية التشكيلة الحكومية الموجودة على مكتبه منذ 50 يوماً
المكتب الاعلامي للنائب طلال ارسلان رداً على الحريري: تقليص التمثيل الدرزي في الحكومة هو تطاول على حقوق الدروز
مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي يجول في طرابلس ويتابع التحقيقات في الاحداث الاخيرة
مراسل المنار: تعزيزات كبيرة للجيش اللبناني في طرابلس وتشديد في الاجراءات الامنية
الصحة اللبنانية: تسجيل 59 حالة وفاة و3125 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الاخيرة
الهيئة الصحية الاسلامية: تنفيذ 326 مهمة خلال ال24 ساعة الماضية بينها نقل مصابي كورونا وتأمين مستلزمات طبية
وزير الصحة حمد حسن للمنار: مؤشر انتشار وباء كورونا انخفض جراء الاقفال وأحذر من انفجار آخر للوباء بسبب تحركات الشارع
حسن للمنار: إذا وفت شركة فايزر بوعدها سيصل اللقاح إلى لبنان في 15 شباط وهناك 6 لقاحات مطروحة للترخيص في وزارة الصحة
إيران: تسلم الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك-في" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد بحلول 4 من شباط/فبراير
الصين: خبراء منظمة الصحة العالمية الذين يحققون في منشأ كورونا التقوا طواقم مستشفى في ووهان استقبل أولى حالات كوفيد-19
فرنسا تغلق حدودها امام الدول غير الاوروبية باستثناء الرحلات الضرورية في اطار اجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا
إيمانويل ماكرون: لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا غير فعّال على ما يبدو بالنسبة للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما
ألمانيا: تمنع دخول الأشخاص الوافدين من خمس دول تشهد تفشياً واسعاً للنسخ المتحوّرة من الفيروس برا وبحرا وجوا
الاتحاد الأوروبي يفعل آلية لتقييد صادرات اللقاحات المضادة لكورونا المصنعة على أراضيه ويمنع خروج جرعات مخصصة للأوروبيين
الخارجية الايرانية: الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض مرة اخرى والاطراف فيه واضحون وغير قابلين للتغيير
مستشار الامن القومي الاميركي: سنوسع مساعي ادارة ترامب للتشجيع على اقامة علاقات دبلوماسية واقتصادية بين "اسرائيل" والعرب
تونس: الرئيس قيس سعيد يبلغ رئيس البرلمان راشد الغنوشي بأن التعديل الحكومي وعملية التصويت مخالفة للدستور
افغانستان: مقتل 14 عنصراً من القوات الافغانية في تفجير انتحاري بولاية ننغرهار وحركة طالبان تعلن مسؤوليتها
لبنان: وفاة القيادي الدكتور سمير صباغ رئيس رابطة العروبة والتقدم
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
المجر أول دولة في الاتحاد الأوروبي توافق على استخدام اللقاح الصيني
تونس: الرئيس قيس سعيد يبلغ رئيس البرلمان راشد الغنوشي بأن التعديل الحكومي وعملية التصويت مخالفة للدستور
افغانستان: مقتل 14 عنصراً من القوات الافغانية في تفجير انتحاري بولاية ننغرهار وحركة طالبان تعلن مسؤوليتها
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
افغانستان: مقتل 14 عنصراً من القوات الافغانية في تفجير انتحاري بولاية ننغرهار وحركة طالبان تعلن مسؤوليتها
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
رئاسة الجمهورية اللبنانية: الرئيس الفرنسي جدد للرئيس عون التأكيد على وقوف بلاده الى جانب لبنان في الظروف الراهنة التي يمر بها، ومساعدته في مختلف المجالات لا سيما في ما يتعلّق بالملف الحكومي
منذ 57 mins
30 January، 2021
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