خطيب زاده ردا على تصريحات الرئيس الفرنسي: اطراف الاتفاق النووي محددون ولا يمكن تغييرهم – موقع قناة المنار – لبنان
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January 30 2021 - 18:40

خطيب زاده ردا على تصريحات الرئيس الفرنسي: اطراف الاتفاق النووي محددون ولا يمكن تغييرهم

منذ 1 ساعة 30 January، 2021
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