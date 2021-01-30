رئاسة الجمهورية اللبنانية: الرئيس ميشال عون تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وتداول معه في الأوضاع الراهنة وما آل إليه مسار تشكيل الحكومة العتيدة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 30 2021 - 18:40

رئاسة الجمهورية اللبنانية: الرئيس ميشال عون تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وتداول معه في الأوضاع الراهنة وما آل إليه مسار تشكيل الحكومة العتيدة

منذ 57 mins 30 January، 2021
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